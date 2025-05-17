Jerry Heil здивувала неочікуваним ніжним дуетом зі всесвітньо відомим гуртом

Jerry Heil та Шарон ден Адель / © Пресслужба Jerry Heil

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Українська співачка Jerry Heil здивувала неочікуваним дуетом зі всесвітньо відомим метал-гуртом із Нідерландів Within Temptation.

Музиканти запрем'єрили спільну композицію, яка отримала назву Sing Like A Siren. Трек поєднує елементи симфонічного року, класичного вокалу та українського фольклору. В його основі — веснянка, яка проходить крізь весь трек і завершує його символічною нотою надії та відродження. Ба більше, у пісні лідерка Within Temptation - Шарон ден Адель – ще й заспівала українською мовою.

Sing Like A Siren — це музичний маніфест боротьби й незламності. Пісня передає як почуття безсилля, так і жагу до опору. В її основі — образ "сирени", що веде додому тих, хто загубився в життєвих бурях.

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Jerry Heil та Шарон ден Адель / © Пресслужба Jerry Heil

"Це саундтрек до фільму, в якому ми живемо. У цій історії є два головні персонажі: дівчина і стихійна сила — вода. Але згодом ми розуміємо, що це одне ціле, адже людина і природа — єдині. Шторм — це виклики, які ми долаємо на шляху до безпечної гавані. Та істина полягає в тому, що іноді ми самі створюємо цей шторм", — коментує роботу Jerry Heil.

Мелодія пісні починається з м'якої гри на фортепіано, переходить у фольклорний спів і завершується веснянкою — як символ циклічності, сили природи та внутрішнього відродження.

"Через ці музичні зміни ми передали відчуття постійного руху, відсутності стабільності та тихої гавані, де героїня могла б почуватися в безпеці. І все ж, коли веснянка повертається в партії фортепіано наприкінці, вона приносить відчуття весни — символ надії, попри все", — додає Jerry Heil.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil неочікувано повернулася на сцену "Євробачення". Артистка у Базелі виступила в першому півфіналі конкурсу та виконала легендарний хіт Селін Діон.

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