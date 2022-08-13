Jerry Heil зізналася, чи брала дозвіл у Зеленського на використання його промов у своєму кліпі

Співачка Jerry Heil випустила нову патріотичну та веселу композицію під назвою "Кохайтеся чорнобриві", на яку її надихнула творчість легендарного Тараса Шевченка.

У марафоні "Єдині новини" Jerry Heil поділилася, чи брала вона дозвіл у президента України Володимира Зеленського на використання його промов у своєму кліпі на трек "Кохайтеся чорнобриві":

"Ні, не брали. Це не офіційний дует, але, я сподіваюся, що він послухає і йому сподобається", - прокоментувала Джері.

Також артистка розповіла, як саме обирала відеоряд для своєї нової роботи. Як відомо, кліп супроводжується кадрами з комедійної стрічки "Москаль-чарівник" 1995 року з Русланою Писанкою в головній ролі.

"Це особлива історія. Кадри з Русланою Писанкою, які ви там бачите, ми задумали брати ще до того, як дізналися про трагедію. Вона ще була живою тоді. Воно просто ідеально підходило, тому що рядки "кохайтеся не з москалями" вони дуже співзвучні з сюжетом фільму "Москаль-чарівник". Ви бачите, що там Руслана Писанка вона така, кокетка, але вона постійно того москаля буквально і образно догори дриґом перевертає", - пояснила Jerry Heil.

Також артистка зазначила, що вбачає своєю місією зараз показувати українцям нашу культуру:

"Я хотіла взагалі, починаючи з пісні "Івана Купала", у мене така місія – повертати, нагадувати українцям про нашу культуру, про наш кінематограф, про фільми, які вони, можливо, ще не бачили, але вони гідні нашої уваги", - прокоментувала виконавиця.

Jerry Heil зізналася, що наразі перебуває в Іспанії, проте вже згодом летить до столиці Німеччини Берліна. У Європі артистка продовжує давати благодійні концерти, а також розповіла про освітній проєкт, який готує для українців:

"Ми тут робимо гарну справу. Зовсім скоро будемо навчати українців користуватись криптовалютами, тому що це дуже важливо і це зараз для України, яка розвивається, попри війну, в технологіях так швидко, це дуже на часі", - поділилася артистка.

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