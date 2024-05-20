Jerry Heil знялася топлес і поскаржилася на конфуз, який трапився з нею в Каннах

Також артистка розповіла про свою поїздку на Каннський кінофестиваль.

Українська співачка Jerry Heil одразу ж після "Євробачення-2024" вирушила ще на один масштабний та важливий культурний захід.

Зокрема, артистка поїхала на Каннський кінофестиваль. Виконавиця взяла участь у благодійному заході на підтримку України. Окрім того, там Heil встигла познайомитися з оскароносним режисером Мстиславом Черновим. У програмі "ЖВЛ" співачка розповіла, що вони говорили про важливість представлення України на таких масштабних культурних заходах.

Jerry Heil і Мстислав Чернов / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Після "Євробачення" одразу поїхали на Каннський кінофестиваль, бо тут відбувається благодійний захід для допомоги Україні. Паралельно я встигла побувати в українському павільйоні українського кіно у День вишиванки, де встигла зустрітися зі Мстиславом Черновим. Говорили про те, як важливо, що українська культура буде представлена саме на таких масштабних культурних заходах, бо наше завдання – вражати і надихати", - поділилася співачка.

Утім, у Каннах з Jerry Heil стався конфуз. Виконавиця виявилася не готовою до клімату Франції. Побувавши на пекучому сонці, у співачки обгоріла спина. У своєму Telegram артистка показалася топлес та приголомшила, який вигляд має її шкіра.

Jerry Heil

"Канни. Очікування: червона доріжка. Реальність: червона спина…", - пожартувала виконавиця.

Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Jerry Heil разом із alyona alyona перебувала в Мальме, де представляла Україну на "Євробаченні". Там співачка тісно здружилася з учасником від Швеції – виконавцем Маркусом. У Мережі артистам вже почали приписувати роман. Jerry Heil відреагувала на чутки про її стосунки зі шведським співаком.

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