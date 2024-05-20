Jerry Heil знялася топлес і поскаржилася на конфуз, який трапився з нею в Каннах

Також артистка розповіла про свою поїздку на Каннський кінофестиваль.
Українська співачка Jerry Heil одразу ж після "Євробачення-2024" вирушила ще на один масштабний та важливий культурний захід.
Зокрема, артистка поїхала на Каннський кінофестиваль. Виконавиця взяла участь у благодійному заході на підтримку України. Окрім того, там Heil встигла познайомитися з оскароносним режисером Мстиславом Черновим. У програмі "ЖВЛ" співачка розповіла, що вони говорили про важливість представлення України на таких масштабних культурних заходах.
"Після "Євробачення" одразу поїхали на Каннський кінофестиваль, бо тут відбувається благодійний захід для допомоги Україні. Паралельно я встигла побувати в українському павільйоні українського кіно у День вишиванки, де встигла зустрітися зі Мстиславом Черновим. Говорили про те, як важливо, що українська культура буде представлена саме на таких масштабних культурних заходах, бо наше завдання – вражати і надихати", - поділилася співачка.
Утім, у Каннах з Jerry Heil стався конфуз. Виконавиця виявилася не готовою до клімату Франції. Побувавши на пекучому сонці, у співачки обгоріла спина. У своєму Telegram артистка показалася топлес та приголомшила, який вигляд має її шкіра.
"Канни. Очікування: червона доріжка. Реальність: червона спина…", - пожартувала виконавиця.
Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Jerry Heil разом із alyona alyona перебувала в Мальме, де представляла Україну на "Євробаченні". Там співачка тісно здружилася з учасником від Швеції – виконавцем Маркусом. У Мережі артистам вже почали приписувати роман. Jerry Heil відреагувала на чутки про її стосунки зі шведським співаком.
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