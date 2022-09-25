Jerry Heil зворушливо привітала батька із днем народження проникливою піснею: "Дякую, тато"

Молода виконавиця Jerry Heil підготувала зворушливе привітання для свого тата до дня його народження. Співачка присвятила батькові пісню і на честь свята поділилася невеличким уривком у Instagram.

"До Дня народження у мого татка...Який зробив все, що залежить від нього, для того, щоб я стала саме цією людиною, яку ви знаєте. Його гостра іронія, музичні смаки, стремління до знань, і куртка наопашки, а ще любов до рідної землі, її природи й культури - це все в мені. Дякую, тато", - написала під відео виконавиця.

Батько артистки організовує подорожі по Україні на автомобілі. До речі автівку, за словами Jerry Heil, вони придбали на ті гроші, які співачка відкладала на навчання.

Повноцінну композицію шанувальники Jerry Heil зможуть почути вже 30 вересня.

"Присвячую її всім нашим татусям і вірю, що скоро співатимемо в мирний час в родинному колі, біля каміну з гітарою", - проанонсувала пісню виконавиця.

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