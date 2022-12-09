K-Pop-зірці Крісу Ву зроблять хімічну кастрацію через зґвалтування неповнолітніх – ЗМІ

У Канаді ця процедура проводиться на законодавчому рівні стосовно тих, хто вчинив фізичне насилля.

Справжній скандал розгортається навколо канадсько-китайського репера та актора, зірки K-Pop, ексучасника гурту EXO-M Кріса Ву.

Як передає корейське видання Koreaboo, 25 листопада Пекінський Верховний народний суд у Китаї засудив колишнього айдола K-Pop до 13 років ув'язнення з подальшою депортацією. Його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Кріс Ву / Фото: Getty Images

Оскільки Ву є громадянином Канади, після закінчення терміну його тюремного ув'язнення він буде депортований до цієї країни. У зв'язку з цим у китайських ЗМІ почали обговорювати, що Кріса Ву можуть піддати хімічній кастрації після того, як його відправлять назад до Канади. Зазначимо, що у Канаді цю процедуру проводять на законодавчому рівні стосовно сексуальних злочинців.

Хімічна кастрація належить до медичної процедури, коли сексуальному злочинцю вводять наркотики чи гормони для примусового придушення його сексуальних бажань.

Кріс Ву / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у липні 2021 року 19-річна студентка Ду Мейчжу з Пекіна розповіла, що коли їй було 17, Кріс Ву напоїв її та змусив займатися сексом. Окрім того дівчина стверджувала, що знає й інших жертв K-Pop-зірки, серед яких були й неповнолітні. Згодом зі звинуваченнями на адресу Ву виступило ще декілька дівчат. Артиста затримали. Пекінський Верховний народний суд також визнав артиста винним в організації групових зґвалтувань.

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