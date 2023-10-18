Кацурін палко поцілував Дорофєєву на прощання і показав квартиру, в якій вони живуть

Український ресторатор та музикант Міша Кацурін потішив фанів рідкісним фото зі своєю дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.

На сторінці в Instagram Кацурін розмістив знімок з коханою, який був зроблений у них вдома у Києві. На фото Міша ніжно цілує Надю. При чому ресторатор зображений у чорній майці і чорних штанах, а Дорофєєва – у грайливій міні сукні червоного кольору з принтом у вигляді ромашок.

"Коли: "Цілую, я на роботу", означає: "Я поїхала в тур, побачимось за два місяці", - підписав романтичний кадр з дружиною Кацурін.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Своєю чергою шанувальники не втрималися, аби зробити комплімент подружжю:

Які ви милі

Дуже гарна пара

В тур на два місяці, але ти не можеш без неї, тому прийшов підтримати її на концерті

Нагадаємо, не так давно у Мережі почали ширитися чутки, що Надя Дорофєєва вагітна від Міші Кацуріна. Співачка не стала мучити прихильників і чесно зізналася, чи справді перебуває в цікавому стані і невдовзі стане мамою.

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