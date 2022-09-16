Кацурін поділився домашніми кадрами із співаючою Дорофєєвою: "Хоум відео" із записів альбому"

Ресторатор Міша Кацурін показав, як тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва записувала свій новий альбом.
Поки шанувальники насолоджуються звучання нового українськомовного альбому Наді Дорофєєвої "Сенси", її бойфренд Міша Кацурін вирішив показати процес його створення.
У своїх сторіз в Instagram ресторатор поширив відео, на яких співачка записувала пісні "Охололо", "Думи" та кавер на хіт Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі".
Так, на перших кадрах, що оприлюднив Кацурін, Дорофєєва співала у спальні, вдягнена у худі, без макіяжу та з оголеними ногами.
"Ось вам трохи "хоум відео" із записів альбому", - підписав відео Кацурін.
На іншому сторіз співачка намагалася записати композицію подалі від стороннього шуму, тому обрала для цього незвичне місце - серед речей у гардеробній.
"Що ви знаєте про звукозапис у шафі?" - написав бойфренд співачки на відео.
Нагадаємо, днями своїми незвичними способами записувати пісні поділилася й співачка Тіна Кароль.
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