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Кацурін поділився домашніми кадрами із співаючою Дорофєєвою: "Хоум відео" із записів альбому"

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Кацурін поділився домашніми кадрами із співаючою Дорофєєвою: "Хоум відео" із записів альбому"

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ресторатор Міша Кацурін показав, як тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва записувала свій новий альбом.

Поки шанувальники насолоджуються звучання нового українськомовного альбому Наді Дорофєєвої "Сенси", її бойфренд Міша Кацурін вирішив показати процес його створення. 

У своїх сторіз в Instagram ресторатор поширив відео, на яких співачка записувала пісні "Охололо", "Думи" та кавер на хіт Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі". 

Так, на перших кадрах, що оприлюднив Кацурін, Дорофєєва співала у спальні, вдягнена у худі, без макіяжу та з оголеними ногами. 

Сторіз Міши Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Сторіз Міши Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Ось вам трохи "хоум відео" із записів альбому", - підписав відео Кацурін. 

На іншому сторіз співачка намагалася записати композицію подалі від стороннього шуму, тому обрала для цього незвичне місце - серед речей у гардеробній.

Сторіз Міши Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Сторіз Міши Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Що ви знаєте про звукозапис у шафі?" - написав бойфренд співачки на відео. 

Сторіз Міши Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Сторіз Міши Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, днями своїми незвичними способами записувати пісні поділилася й співачка Тіна Кароль

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