Кацурін показав нове фото з Дорофєєвою та його донечкою

Блогер розмістив в Instagram-stories милу світлину, де вони відпочивають у ресторані.

У кадрі Надя усміхається, а Олександра грається у телефоні з величезним ковпаком на голові. Дівчинка нагадує чарівницю.

Надя Дорофєєва та донька Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, на початку квітня Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили разом у Барселоні. Вони оголосили про розлучення зі своїми колишніми у березні. Лише 21 червня Дорофєєва вперше офіційно представила свого бойфренда. Зірка підтвердила чутки про те, що зустрічається з Михайлом Кацуріним.

Днями Надя вперше розповіла в інтерв'ю про Кацуріна. Зокрема, вона поділилася про зустріч з обранцем після повернення її до України.

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