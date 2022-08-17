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Кацурін показав нове фото з Дорофєєвою та його донечкою

Кацурін показав нове фото з Дорофєєвою та його донечкою

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Кацурін показав нове фото з Дорофєєвою та його донечкою

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Обранець української співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін поділився новим фото коханої та його донечки.

Блогер розмістив в Instagram-stories милу світлину, де вони відпочивають у ресторані.

У кадрі Надя усміхається, а Олександра грається у телефоні з величезним ковпаком на голові. Дівчинка нагадує чарівницю.

Надя Дорофєєва та донька Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофєєва та донька Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, на початку квітня Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили разом у Барселоні. Вони оголосили про розлучення зі своїми колишніми у березні. Лише 21 червня Дорофєєва вперше офіційно представила свого бойфренда. Зірка підтвердила чутки про те, що зустрічається з Михайлом Кацуріним.

Днями Надя вперше розповіла в інтерв'ю про Кацуріна. Зокрема, вона поділилася про зустріч з обранцем після повернення її до України.

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