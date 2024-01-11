Кацурін показав раніше не бачене фото "щойно одруженої" Дорофєєвої і їхню пристрасть на дивані

Ресторатор поділився найзнаковішими подіями у його житті за минулий рік.

Ресторатор та музикант Міша Кацурін показав на фото найзнаковіші події у його житті за минулий рік.

На сторінці в Instagram чоловік співачки Наді Дорофєєвої розмістив серію знімків, зроблених протягом 2023-го. Зокрема, Кацурін розчулив атмосферним фото з маленьким сином Іваном від ексдружини Даші Кацуріної. Показав як з Надею Дорофєєвою писав на студії трек "Хай пишуть", як з Антоном Птушкіним знімав нове відео про їжу Одеси.

Антон Птушкін під час знімань їжі Одеси / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Міша Кацурін з сином / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Міша Кацурін з донькою / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Іван Клименко, Міша Кацурін і Надя Дорофєєва на студії / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Окрім того не обійшлося і без романтичних кадрів. Так, Кацурін опублікував атмосферне фото з Дорофєєвою, де він тримає кохану на руках. А також поділився свіжим знімком з їхнього весілля, яке вони відгуляли у червні 2023-го.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

На чорно-білому кадрі зображена лише Надя у весільній сукні. Фото Кацурін підписав так: "Щойно одружена".

Надя Дорофєєва на весіллі з Кацуріним / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Показав ресторатор і те, як його заклад відсвяткував триріччя і як вони з Дорофєєвою і його дітьми від першого шлюбу ласували піцою. Окрім того згадав Кацурін й те, як з зірковими друзями напередодні нового року водив вертеп і збирав гроші на потреби військових. Тоді за вечір Кацуріну з друзями вдалося зібрати понад 200 тис грн на 17-ту окрему танкову бригаду.

Кацурін з Дорофєєвою і дітьми від першого шлюбу / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала квартиру, у якій вони з Мішею Кацуріним живуть у Києві. Також артистка показала, як вона порається на кухні.

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