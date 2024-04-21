Кацурін показав, як із дітьми вітав Надю Дорофєєву з 34-річчям і який коштовний подарунок їй зробив

Українська співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 21 квітня, святкує день народження. Артистці виповнюється 34 роки.

Від самого ранку виконавиця отримує привітання. Зокрема, одними з перших Надю Дорофєєву зі святом привітали чоловік Міша Кацурін та його син Ваня і донька Саша. Вони вручили артистці два чималих розкішних букетів квітів.

Також Міша Кацурін розсекретив, який коштовний подарунок зробив Наді Дорофєєвій з нагоди 34-річчя. Зокрема, коханий подарував співачці ювелірну прикрасу. Хоч виконавиця не показувала, яку саме, однак на підлозі поруч із квітами лежала скринька від коштовного подарунка.

Надя Дорофєєва з дітьми Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

До слова, Надя Дорофєєва ще не почала святкувати день народження. Тим не менш, співачка вже зустрілася з рідними за святковим сніданком.

Надя Дорофєєва з рідними за сніданком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також у свій день народження виконавиця опублікувала допис, де поділилася, що усвідомила за свої 34 роки. Як зізналась артистка, життя стало лише цікавішим. Окрім того, співачка добре пізнала себе та переосмислила погляди.

"Нарешті 34. У дитинстві я думала, що після 30 люди вже помирають, але диви, після 30 все тільки стає цікавішим. Ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточуючих про тебе і все це – неважливо. Ти все ще наче і хочеш бути "хорошою" для всіх, але все ж таки обираєш себе - таку не ідеальну, але справжню. Нарешті!" – поділилася виконавиця.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко святкувала день народження. Чоловік артистки – музикант Арсен Мірзоян – показував, як вітав дружину із 43-річчям.

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