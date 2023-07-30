Кацурін показав, як з Дорофєєвою та з його дітьми у Києві провів час

Ресторатор Міша Кацурін показав, як провів час з дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою та його дітьми від Даші Кацуріної у Києві.

У вільний час подружжя взяло дітей Міші від попереднього шлюбу та вирушило у прогулянку столицею. Зокрема, родина зайшла до популярної кондитерської в Києві. Про це Кацурін розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram.

Він розмістив фото, де усміхнена Надя тримає за ручку однорічного сина Кацуріна Івана, а поруч сидить старша донька ресторатора, 7-річна Саша і їсть тортик. Надя з дітьми сидить на тлі вітрини з тортами:

"Але найсолодші тортики по цей бік скла", - коротко підписав фотографію Кацурін.

Надя Дорофєєва з дітьми Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, зовсім нещодавно теперішній бойфренд ексдружини Міші Кацуріна та колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як провів час з коханою та її дітьми. Пара з'їздила з дітьми Кацуріної на захід України, де відсвяткувала день народження мами Дантеса. Володимир розчулив, як його мама спілкується з дітьми Кацуріної.

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