Кацурін замилував фото, як Дорофєєва грається з його донькою

Новий бойфренд співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін показав, як кохана бавиться з його донькою.

Схоже, зірка добре потоваришувала з дітьми свого обранця.

Так, днями пара сходила до ресторану разом із 6-річною Сашею та однорічним Іваном. Поки Міша годував малюка, Надя дуркувала з дівчинкою. Відповідні фото блогер запостив у своїх Instagram-stories.

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Зі свого боку, артистка також оприлюднила світлину з "сімейного" дня. На знімку Надя показала Мішу з синочком.

Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Чоловіки на нараді", – прокоментувала публікацію знаменитість.

Зауважимо, не так давно ексдружина Міші Кацуріна – Даша – замилувала кадром, де Дантес бавить її однорічного сина. Рестораторка та шоумен продовжують підігрівати чутки про їхній роман.

Нагадаємо, Даша Кацуріна повідомила, що переїжджає з України. Бізнесвумен планує найближчі два роки жити на дві країни – Україну та Польщу.

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