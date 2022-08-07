Кацурін замилував фото, як Дорофєєва грається з його донькою

Новий бойфренд співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін показав, як кохана бавиться з його донькою.
Схоже, зірка добре потоваришувала з дітьми свого обранця.
Так, днями пара сходила до ресторану разом із 6-річною Сашею та однорічним Іваном. Поки Міша годував малюка, Надя дуркувала з дівчинкою. Відповідні фото блогер запостив у своїх Instagram-stories.
Зі свого боку, артистка також оприлюднила світлину з "сімейного" дня. На знімку Надя показала Мішу з синочком.
"Чоловіки на нараді", – прокоментувала публікацію знаменитість.
Зауважимо, не так давно ексдружина Міші Кацуріна – Даша – замилувала кадром, де Дантес бавить її однорічного сина. Рестораторка та шоумен продовжують підігрівати чутки про їхній роман.
Нагадаємо, Даша Кацуріна повідомила, що переїжджає з України. Бізнесвумен планує найближчі два роки жити на дві країни – Україну та Польщу.
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