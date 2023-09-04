Кацурін замилував кадрами, як разом з мамою та бабусею підтримував Дорофєєву на "Голосі країни-13"

Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, показав, як разом з родиною підтримував її під час першого ефіру "Голосу країни-13".

Артистка у цьому сезоні посіла місце зіркового тренера, тож також відчуває свою відповідальність за долі учасників. Коханий Наді продемонстрував їй свою підтримку.

Разом зі своєю мамою та бабусею Кацурін пильно стежив за першим випуском нового сезону вокального шоу. Кадрами з рідними ресторатор поділився в своїх Instagram-stories.

"Команда підтримки Наді Дорофєєвої на "Голосі країни" у вигляді мене, ма та ба", - підписав усміхнене фото Кацурін.

Міша Кацурін з мамою та бабусею

Надя Дорофєєва

Чоловік Дорофєєвої показав її тренерському кріслі на екрані з підписом у вигляді червоного сердечка. А також під час перегляду програми Кацурін також зворушливо тримав за руку свою літню бабусю.

Міша Кацурін з бабусею

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва вже обрала перших учасників у свою команду. Редакція сайту ТСН.ua пильно стежила за першим випуском "Голосу країни-13" та поділилася усіма подробицями у матеріалі.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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