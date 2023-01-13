Кацуріна насмішила кумедним відео спілкування Дантеса з її 6-річною донькою

Володимир багато часу проводить з дітьми своєї обраниці.

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна потішила шанувальників новим милим відео, на якому зображена її 6-річна донька Саша та бойфренд, шоумен Володимир Дантес.

У своєму Telegram‑каналі рестораторка розмістила ролик, у якому показала переписку коханого з донькою. Кацуріна поділилася, якими кумедними відеоповідомленнями Вова і 6-річна Саша обмінюються. Зокрема, надсилають одне одному смішні гримаси.

"Вова мене вб'є, але розмови кружечками цих двох - це ахаха", - прокоментувала відео Кацуріна.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, що у Даші Кацуріної є двоє дітей від попереднього шлюбу з ресторатором Мішею Кацуріним – 6-річна донька Саша та однорічний син Іван. Як раніше ділився Володимир Дантес, він легко знайшов спільну мову з дітьми нової коханої. Одного разу Дантес навіть мав серйозну розмову з Олександрою на кухні, про що розповів нещодавно.

Нагадаємо, що раніше Даша Кацуріна зізналася, що Володимир Дантес, який потроху вживається в роль батька, вимагає від неї ще дітей.

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