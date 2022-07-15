Кацуріна підтвердила, що з Дантесом у Ізраїлі, і показала, як він говорив про обстріл Вінниці в Тель-Авіві

Рестораторка Даша Кацуріна офіційно розсекретила, що наразі теж перебуває у Ізраїлі, куди з виступами приїхав Володимир Дантес.

І якщо ексдружина Володимира Дантеса Надя Дорофєєва активно ділиться у Instagram фото зі своїм новим коханим – ресторатором та ексчоловіком Даші Кацуріної Михайлом, то Дантес і Кацуріна лише дають натяки.

Так, Кацуріна підтвердила, що наразі перебуває з Володимиром Дантесом у Ізраїлі, куди він приїхав з благодійними концертами. У сторіз своєї сторінки в Instagram Даша розмістила декілька відео з виступу Дантеса.

Кацуріна показала, що свій виступ у Тель-Авіві Володимир почав з розповіді про трагедію у Вінниці, яка сталася 14 липня. Як відомо, окупанти з ракет обстріляли центр Вінниці, внаслідок чого загинуло троє дітей, 97 осіб отримали важкі поранення.

"Били по нацикам. Там загинуло, за офіційною інформацією наразі, 20 людей, 50 поранених. Серед них три дитини, одне немовля загинуло. Мати залишилася без ноги, на її очах загинула її дитина", - сказав зі сцени Дантес.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Також Кацуріна показала, що перед виступом Володимир вшанував пам'ять загиблих у Вінниці хвилиною мовчання. За словами Даші, Дантес хотів скасувати свій виступ, але все ж таки вирішив довести справу до кінця:

"Володимир хотів скасувати стендап, а потім вирішив не зупинятися і таки зробити виступ сьогодні, тому що ми повинні говорити, боротися, донатити! Тому що ми – українці і ми переможемо", - підписала Кацуріна.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом з'ясувалося, що Надя почала зустрічатися з Мішею Кацуріним – відомим українським ресторатором.

А тим часом Дантесу почали приписувати роман з Дашею Кацуріною – ексдружиною Михайла. Тим більше співак не приховує, що активно проводить з нею час: то вони вулицями Києва гуляли, то разом готували, то Володимир проводив Дашу на потяг.

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