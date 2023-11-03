Кацуріна показала новий будинок, до якого вони з Дантесом переїхали

Дівчина шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна повідомила, що вони разом з її дітьми від ексчоловіка Міші Кацуріна переїхали до нового будинку.

У своєму Telegram-каналі Даша поділилася фото, зроблене у перші дні переїзду до нового помешкання. Тут просторі кімнати, великі вікна, будинок виконаний у світлих тонах. Також Кацуріна показала кухню, на якій вже стоїть стіл зі стільцями, та їхню з Дантесом спальню. У цей момент Володимир міцно спав, а поруч з ним розташувався дворічний син Даші Іван.

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Окрім того Кацуріна розчулила шанувальників тим, як вранці Володимир варив для її сина вівсяну кашу.

Кацуріна показала будинок, у якому живе з Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Як відомо, Даша Кацуріна з дітьми у жовтні цього року повернулася до України. До цього бізнесвумен жила на дві країни – Україну та Польщу, де відкрила ще один бізнес. Стосунки з Дантесом Даші доводилося будувати на відстані. Та, врешті, місяць тому рестораторка ухвалила рішення приїхати до рідної країни.

А нещодавно Кацуріна зробила добру справу – Даша показала, як у Києві стала донором крові.

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