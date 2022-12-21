Кацуріна показала сплячого Дантеса у її ліжку: "Пишаюся Вовою"

Ексдружина ресторатора Міші Кацуріна, бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася милим сімейним контентом.

У своєму Telegram‑каналі Кацуріна запостила короткий ролик зі спальні, де на ліжку міцно спить її бойфренд, шоумен Володимир Дантес, а поруч з ним, у маленькому ліжечку, бачить сни однорічний син Даші та її ексчоловіка Міші Іван.

Під роликом Кацуріна розповіла про новий проєкт Дантеса " Мамо, я ганяю тачки", в рамках якого ведучий перевозить автомобілі для ЗСУ.

"Пишаюся Вовою! Такий цікавий, важливий, насправді, проєкт вони зробили з командою. Кожен випуск новий співведучий (спойлер, для мене всі – краші), ганяють тачки для ЗСУ, а паралельно їздять Україною і заїжджають до волонтерів, українців, підприємців. Пекар Ярослав з Ірпеня, приїду за хлібом у наступний приїзд точно!" – прокоментувала Даша.

Своєю чергою, шанувальники Кацуріної зізналися, що були розчулені тим, як вона відгукується про Дантеса: "Обожнюю, коли так говорять про свого чоловіка. Дашо, роби це частіше", "Що це за бусінки такі милі! Тато з синочком", "клас, справжня родина!".

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна показала, як Володимир Дантес допомагає їй у догляді за її дітьми. Бізнесвумен поділилася відео, у якому її бойфренд бавився з її донькою та сином.

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