Кацуріна показала, як натякає Дантесу на весілля і жартома згадала Дорофєєву

Дівчина шоумена показала фрагмент їхньої переписки.
Дівчина шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна оприлюднила їхню з артистом переписку.
Як розповіла Даша у своєму Telegram-каналі, вона періодично натякає коханому на весілля, кидає йому тематичні фото і відео. Цього разу Кацуріна показала, що хотіла бойфренду скинути відео з Італією, але не стала цього робити.
"Я це бачила і думала тобі надіслати, ти не повіриш! Але не надіслала, тому що я постійно з цими натяками. Весільно-романтичними", - написала Дантесу Даша.
Своєю чергою, Володимир в Instagram відмітив Дашу у цьому відео і написав, що вони туди поїдуть після перемоги.
Тим часом Даша поцікавилася у шанувальниць, хто теж як і вона надсилає коханому мемчики і натяки. Одна з підписниць розповіла: "ще періодично "ненав'язливо" розказувала про чергову подругу, яка вийшла заміж".
На цей коментар Кацуріна відповіла: "Ахахахахах, мені не треба розказувати, це по всім новинам було". Таким чином Даша згадала експодругу, співачку Надю Дорофєєву, яка у червні цього року вийшла заміж за ексчоловіка Кацуріної, ресторатора Мішу Кацуріна.
Окрім того Даша чесно зізналася, що вона була б не проти вийти заміж вдруге і не бачить у цьому нічого поганого.
Нагадаємо, днями Даша Кацуріна зізналася, що вона вже місяць як відвідує сексолога. З фанами бізнесвумен поділилася, що цікавого під час сесій зі спеціалістом для себе відкрила.
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