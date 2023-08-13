Кацуріна показала, як натякає Дантесу на весілля і жартома згадала Дорофєєву

Дівчина шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна оприлюднила їхню з артистом переписку.

Як розповіла Даша у своєму Telegram-каналі, вона періодично натякає коханому на весілля, кидає йому тематичні фото і відео. Цього разу Кацуріна показала, що хотіла бойфренду скинути відео з Італією, але не стала цього робити.

"Я це бачила і думала тобі надіслати, ти не повіриш! Але не надіслала, тому що я постійно з цими натяками. Весільно-романтичними", - написала Дантесу Даша.

Даша Кацуріна, Володимир Дантес / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Своєю чергою, Володимир в Instagram відмітив Дашу у цьому відео і написав, що вони туди поїдуть після перемоги.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Тим часом Даша поцікавилася у шанувальниць, хто теж як і вона надсилає коханому мемчики і натяки. Одна з підписниць розповіла: "ще періодично "ненав'язливо" розказувала про чергову подругу, яка вийшла заміж".

На цей коментар Кацуріна відповіла: "Ахахахахах, мені не треба розказувати, це по всім новинам було". Таким чином Даша згадала експодругу, співачку Надю Дорофєєву, яка у червні цього року вийшла заміж за ексчоловіка Кацуріної, ресторатора Мішу Кацуріна.

Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Окрім того Даша чесно зізналася, що вона була б не проти вийти заміж вдруге і не бачить у цьому нічого поганого.

Нагадаємо, днями Даша Кацуріна зізналася, що вона вже місяць як відвідує сексолога. З фанами бізнесвумен поділилася, що цікавого під час сесій зі спеціалістом для себе відкрила.

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