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Кацуріна розчулила відео, як Дантес вчив її 2-річного сина гріти руки біля вогнища

Кацуріна розчулила відео, як Дантес вчив її 2-річного сина гріти руки біля вогнища

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
437
Час на прочитання
2 хв
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Кацуріна розчулила відео, як Дантес вчив її 2-річного сина гріти руки біля вогнища

Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Фани, після перегляду ролика, висловили впевненість, що шоумен буде чудовим батьком.

Зіркова пара Даша Кацуріна та Володимир Дантес нещодавно переїхали до нового заміського будинку, чому дуже раді.

Бізнесвумен часто ділиться з фанами гарним контентом з їхнього з коханим нового помешкання. А цього разу Кацуріна запостила дуже миле відео, яке розчулило її шанувальників.

Даша розмістила короткий ролик, знятий ввечері у дворі їхнього з Дантесом будинку. У відео Володимир сидить з дворічним сином Кацуріної Іваном біля вогнища:

"Вова вчить Івана гріти ручки біля вогнища, Київ, вдома, 2023 рік", - коротко підписала відео Даша.

Даша Кацуріна замилувала, як Володимир Дантес проводить час з її дворічним сином

Даша Кацуріна замилувала, як Володимир Дантес проводить час з її дворічним сином

Шанувальники Кацуріної, після перегляду цього відео, вкотре дійшли висновку, що Дантес буде чудовим батьком:

  • Володимиру дуже пасує роль тата, хто б міг подумати
  • Мені завжди здавалося, що Вова буде класним татом, хоча він часто казав, що сам ще не готовий, сам ще як дитина і таке інше. Було очевидно, що він впорається. Тож якщо Даша забажає, можна сміливо робити ще дітей, з таким татом все буде класно
  • Одна задоволення дивитись на вас

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна та Володимир Дантес показали, як затишно облаштували свою нову оселю і як проводять там час разом з дітьми Даші від ексшлюбу з Мішею Кацуріним.

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Дата публікації
Перегляди
437
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