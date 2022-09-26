Кацуріна розсекретила, як почалися стосунки з Дантесом та що стало причиною розлучення з Кацуріним

Рестораторка Даша Кацуріна розповіла про своє особисте життя.

Зокрема, навесні знаменитість розлучилася з чоловіком Михайлом Кацуріним, який почав зустрічатися зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Як поділилася Даша, їхні стосунки вижили себе. За словами рестораторки, вона давала мало вільного простору чоловіку, який йому був необхідний. Нині ж екси вже офіційно розлучені.

Міша і Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Непотрібно так багато працювати разом, треба давати простір одне одному. Ми зліпилися дуже з Мішею. А потім, коли він почав розліплюватися, тому що це не прикольно, я така: "А я не знаю, як без нього! Йди до мене!". Це не прикольно. У нього зворотній такий імпульс: "Та ні, я хочу сам". Зараз я аналізую всі свої вчинки у цих попередніх стосунках, я розумію, що, бл*ха, як він жив всі сім років. Я розумію, що я стерва ще та", - розповіла Даша в інтерв'ю Василісі Фроловій.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Стосунки Кацуріної з Дантесом почалися вже після їхніх розлучень. Даша зізналась, що Вова її багато підтримував. Коли вже почали жартувати, що вони разом, закохані теж спочатку з гумором на це реагували. Утім, фліртували одне з одним. З часом їхня дружба переросла у роман.

Даша Кацуріна і Вова Дантес

"Нам класно удвох. Я не можу не сказати, що у нас там флірту не було, коли все це розпочалося. Ми щось могли одне одному закидати, тобто скидати одне одному коментарі, жартувати. Ми дуже довго товаришували, він близька мені людина. Він бачив мене і на похмілля, і не у дуже гарному настрої, гарною чи не гарною, зранку та ввечері. Він мене бачив будь-якою. Коли ці стосунки почалися, вони не почалися з нуля. Ці стосунки, вони побудовані на дружбі. Тому вони дуже міцні, щирі. Я знаю про нього дуже багато, його негативних рис, а він мої. І ми з цим погодилися, коли почалися стосунки", - розповіла Даша.

Зазначимо, Володимир вже й наважився познайомити Дашу зі своєю мамою Марією Олексіївною. У фотоблогу він розмістив короткий ролик, де видно, як вони з Кацуріною сидять у мами на кухні, п'ють чай і їдять смаколики.

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