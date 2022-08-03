Кацуріна у льолі та Дантес вперше записали домашнє відео разом: "Ми маємо це сказати"

Володимир Дантес та Даша Кацуріна на сторінках в Instagram поділилися спільним відео, записаним вперше від початку чуток про їхні стосунки.

У відео Кацуріна постає у льолі, а Дантес у футболці. Ролик був записаний вдома. Даша та Вова говорять у відео, що більше не бачать сенсу "про це мовчати":

"Ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Ви могли про це здогадуватись, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, не має сенсу мовчати. І ми з Дашею вирішили це сказати", - заінтригували Дантес та Кацуріна.

Та далі йшлося не про їхній роман, на що так чекали фани. У відео Даша та Вова скористались тим, що всіх дуже турбує їхнє особисте життя, та порушили тему про тварин, які також страждають від війни і потребують допомоги:

"Врятуйте тварин від війни. Вони також гинуть через обстріли та мінування. Через голод та страх. Не проходьте повз. Нагодуйте, залиште води. Якщо маєте можливість, візьміть тварин з притулку. Підтримайте UA Animals, який щодня рятує тварин від війни", - кажуть Вова та Даша.

Своєю чергою, фани були спантеличені тим, що почули не те, що хотіли. Проте добру ініціативу пари похвалили: "Дуже круто, що ви скористалися тим, що людям цікаво і розповіли чи нагадали про те, що дійсно важливо", "Саме це ми і очікували почути", "ідея кайф", "Це чудово! Ви дуже правильно використали тему, яка всіх "хвилює" і привернули більше уваги ! Тварини теж страждають".

Читайте також: