Кацуріна й Дантес показали, як облаштувалися у новому двоповерховому будинку

Закохані показали, як разом з дітьми проводять час.

Шоумен і співак Володимир Дантес разом зі своєю коханою, бізнесвумен Дашою Кацуріною, та її дітьми від ексчоловіка Міші Кацуріна розчулили кадрами, на яких разом проводять час у новій затишній оселі.

На особистій сторінці в Instagram Даша Кацуріна запостила відео, на якому Дантес у фартуху на новій просторій кухні готував сніданок. Поруч сиділи діти в обіймах одне одного в очікуванні смачної їжі.

"Як добре вдома", – підписала відео бізнесвумен.

Обранець Кацуріної, Володимир Дантес, також потішив шанувальників відео з нового будинку у своєму фотоблогу. Вова показав, як сидячи за столом на кухні відкривається вид на вітальню, у якій його дівчина Даша переглядала фільм, лежачи на дивані з дітьми. Особливо він звернув увагу на дворічного сина Даші Івана. Малюк зручно вмостився на подушці й уважно вдивлявся в екран.

"Той, хто зрозумів життя", – жартівливо написав на відео шоумен.

Закохані Кацуріна та Дантес показали, як проводять спільний час у новому будинку

Нове помешкання пари поступово починає набувати барв і життя. Зокрема, Даша у своєму Telegram-каналі нещодавно поділилася фото нових келихів і рушників.

Нова оселя Даші Кацуріної й Володимира Дантеса / Фото: t.me/dashakatsurinaa

А згодом показала, який має вигляд їхня вітальня з величезним проєктором для перегляду фільмів. Під зображенням на стіні розмістився камін з багаттям. Підлогу вкриває килим з візерунком.

Нова оселя Даші Кацуріної й Володимира Дантеса

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна та її діти від попереднього шлюбу остаточно переїхали з Польщі до Києва. Разом зі співаком Дантесом вони оселилися у новому двоповерховому будинку. Бізнесвумен уже показала фото з майже усіх кімнат у помешканні.

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