Кацуріна з оголеними сідницями показала, як Дантес робив їй укол, і назвала свій діагноз

Українська бізнесвумен і дівчина шоумена Володимира Дантеса Даша Кацуріна, яка днями ділилася, що захворіла, озвучила свій діагноз.

Даша поділилася, що у неї паратонзиліт – запалення навколомигдаликової клітковини, яка виникає внаслідок проникнення інфекції за межі її капсули під час, або після тонзиліту. Цією хворобою хворіють 10-15 людей з 10 тисяч населення. І Кацуріній "пощастило" стати однією з них.

Попри те, що бізнесвумен почувається зле, вона показала, що у неї гарна група підтримки у вигляді дітей і коханого чоловіка.

"Але є і інший бік. Я цілий тиждень вдома, повісили адвент календар, перші подарунки, неймовірна погода, ginger bread candle", - розповіла знаменитість.

Донька Даші Кацуріної / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Ба більше, Даша поділилася, як Володимир Дантес її лікує. Кацуріна поділилася відео, на якому показала, як Дантес робив їй укол у сідниці.

Даша Кацуріна показала, як Володимир Дантес її лікує

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна зачарувала шанувальників милими кадрами з Володимиром Дантесом та її дітьми. Даша показала, як Дантес робив уроки разом з її 7-річною донькою Сашею. Зокрема, Володимир турботливо допоміг дівчинці розібратися у правилах української мови.

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