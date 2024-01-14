Кацуріна замилувала атмосферними фото з зимового відпочинку з Дантесом та дітьми на Полтавщині

Шоумен Володимир Дантес разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною та її дітьми продовжують насолоджуватися зимовими канікулами.

Цього разу обраниця Дантеса Кацуріна поділилася з шанувальниками атмосферними світлинами з їхнього відпочинку на Полтавщині. Як розповіла Даша, на декілька днів вона з Володимиром та дітьми завітали до села Опішня.

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Бізнесвумен розповіла про їхній колоритний відпочинок тут:

"Два дні в селі Опішня, на Полтавщині. Жили в хаті, якій більше 100 років, снідали качаною кашею, робили рибу-свістунця з сірої опішнянської глини та спали на печі. Мій перший такий досвід в центральній частині України, тут досліджувати та досліджувати. Точно повернемось весною", - поділилася Кацуріна.

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Разом з тим Даша опублікувала атмосферні фото з села Опішня та показала, як саме вони відпочивали та проводили час.

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кацуріна на відпочинку з Дантесом і дітьми на Полтавщині / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна показала, яке неординарне побачення їй влаштував коханий Володимир Дантес. Пара провела час з користю і відвідала курс з зупинки критичних кровотеч.

Читайте також: