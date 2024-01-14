Кацуріна замилувала атмосферними фото з зимового відпочинку з Дантесом та дітьми на Полтавщині

Пара провела декілька днів у селі Опішня.
Шоумен Володимир Дантес разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною та її дітьми продовжують насолоджуватися зимовими канікулами.
Цього разу обраниця Дантеса Кацуріна поділилася з шанувальниками атмосферними світлинами з їхнього відпочинку на Полтавщині. Як розповіла Даша, на декілька днів вона з Володимиром та дітьми завітали до села Опішня.
Бізнесвумен розповіла про їхній колоритний відпочинок тут:
"Два дні в селі Опішня, на Полтавщині. Жили в хаті, якій більше 100 років, снідали качаною кашею, робили рибу-свістунця з сірої опішнянської глини та спали на печі. Мій перший такий досвід в центральній частині України, тут досліджувати та досліджувати. Точно повернемось весною", - поділилася Кацуріна.
Разом з тим Даша опублікувала атмосферні фото з села Опішня та показала, як саме вони відпочивали та проводили час.
Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна показала, яке неординарне побачення їй влаштував коханий Володимир Дантес. Пара провела час з користю і відвідала курс з зупинки критичних кровотеч.
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