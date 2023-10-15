Кацуріна розсекретила свою вагу та замилувала відео, де Дантес бавиться з її дворічним сином

Українська дизайнерка та рестораторка, дівчина Володимира Дантеса Даша Кацуріна повідомила шанувальникам, що вже тиждень, як з Польщі повернулася до України.

Даша розповіла, що вона прицняла остаточне рішення залишитись у Києві, втім зазначила, що її студія, яку вона відкрила у Варшаві, продовжує працювати:

"Сьогодні тиждень, як я з дітьми живу і буду жити лише в Києві. Не буде постів про повернення, це дуже особиста тема кожного. Студія у Варшаві продовжує працювати, у нас великі плани. Станом на зараз, - я щаслива", - розповіла фанам Даша.

Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Донька Даші Кацуріної Саша / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Також вона поділилася фото і відео зі своїм бойфрендом, шоуменом Володимиром Дантесом, з яким тепер має змогу проводити набагато більше часу разом. Окрім того Кацуріна розчулила прихильників фото і відео, на яких показала, як Дантес бавиться зз сином, дворічним Іваном. Як відомо, від ексшлюбу з Мішею Кацуріним у Даші є двоє дітей – дворічний син Іван та 7-річна донька Саша.

Дантес з сином Даші Кацуріної / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша Кацуріна замилувала, як Дантес проводить час з її дворічним сином

До речі, за той час, що Кацуріна перебуває в Києві, вона, зокрема, встигла зробити добрі справи. Так от, днями бізнесвумен стала донором крові, про що розповіла в Instagram. На запитання фанів, чи є якесь обмеження за вагою для тих, хто хоче здати кров, Даша відповіла:

"Є! До 50 кг не дозволять. Але я важу 53 кг", - відповіла Даша і разом з тим розсекретила свою вагу.

Даша Кацуріна розсекретила свою вагу / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна та Володимир Дантес, які не надто люблять демонструвати свої стосунки, вперше публічно поцілувалися. Окрім того, пара показалася у РАЦСі і розповіла, що там робила.

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