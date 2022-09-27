Кацуріна зізналася, чому просить доньку не розповідати нічого про Дорофєєву та не слухати її пісні

Бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася особистими переживаннями щодо розлучення.

Загалом, рестораторка розповіла, що ексчоловік Міша Кацурін вирішив порвати з нею, коли вона вже була за кордоном. Дівчині було складно оговтатися. Утім, вона прийняла його рішення.

Складно про розлучення було пояснювати старшій доньці. Задля цього екси ходили до психотерапевта, аби дівчина не вважала, що батьки розійшлися через неї. Донька Даші та Михайла все зрозуміла.

Даша Кацуріна з дітьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нині Кацуріна не забороняє дітям спілкуватися з батьком та його новою обраницею, співачкою Надею Дорофєєвою. Хоча Даша зізнається, що просить доньку Олександру нічого їй не розповідати про виконавицю, а також не слухати її пісні при ній.

Надя Дорофєєва з донькою Кацуріних / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Як зазначила Кацуріна, їй все ще боляче це сприймати.

"Це було дуже боляче. Я спочатку плакала, ховалася, але нічого не розповідала. А потім я вирішила поспілкуватися з нею, сказала, що мені може бути боляче. Сказала: "Я розумію, що ти хочеш слухати треки, вони класні, ви з татом можете слухати, з Надею, у вас класні стосунки. Але без мене", - розповіла Даша в інтерв'ю Василісі Фроловій.

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна розсекретила, як почалися стосунки з Дантесом та що саме стало причиною розлучення з Мішею Кацуріним.

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