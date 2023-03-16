Кадиров прочитав Путіну звіт з аркуша з величезними літерами: Юрій Великий розсмішив новою пародією

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив прихильників черговою кумедною пародією на злободенну тему.

Цього разу в полі зору артиста опинилася нещодавня робоча зустріч російського диктатора Путіна з главою тік-ток військ Рамзаном Кадировим. Примітно, що під час зустрічі Кадиров зачитав звіт перед Путіним з листочка. До того ж текст був написаний дуже великими літерами.

У відео-пародії Великий втілив одразу два образи – Путіна та Кадирова, який трохи плутався у словах на листочку: "Вибачте, дон, я коли хвилююся, - часто пукаю в слона. Ой, плутаю слова!" – каже "Кадиров".

Шанувальники висловили захоплення талантом Великого і зізналися, що пародія їх дуже насмішила: "Дякую за черговий шедевр! Ваші пародії – це важливий фронт сатири та гумору, який доводить всю силу духу українського народу!", "Боже, це просто якась сміхотерапія. Реально, я сміюся до упаду, це помітно знижує тиск і прибирає на час депресію", "Приголомшливо! Дякую вам велике, що піднімаєте настрій у такий страшний і важкий час".

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий насмішив пародією на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який у своїй нещодавній заяві обізвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".

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