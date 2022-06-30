KADNAY довів до мурашок та сліз новою піснею: "Перев'язує рани свої і знов біжить, не озираючись"

KADNAY довів до мурашок та сліз новою піснею: "Перев'язує рани свої і знов біжить, не озираючись"

Український гурт KADNAY випустив нову пісню, яку назвав "Вірою. Правдою".

Колектив заспівав про мужність та подвиги захисників та розплату окупантів за вчинені ними звірства. У відео музиканти зібрали моторошні кадри обстрілів, промовисті картини, малюнки та українську символіку.

"Нехай додає наснаги, сил та віри у нашу перемогу! Все буде Україна", – прокоментували артисти.

У коментарях користувачі написали, що пісня розчулила їх до глибини душі:

Неймовірно! Пронизує в самісіньке серце і доводить до сліз

Дуже круто! І слова, і музика, і особливо ці чудові арти! Скільки любові до рідної землі у всьому, що роблять українці

Просто мурахи, так глибоко! Хлопці, як завжди ви прекрасні і неймовірно талановиті

Просто до глибини душі... Гіпнотична пісня і кліп

Нагадаємо, Kalush Orchestra їде у тур Північною Америкою. Гурт виступить у містах США та Канади.

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