KADNAY довів до мурашок та сліз новою піснею: "Перев'язує рани свої і знов біжить, не озираючись"

Український гурт KADNAY випустив нову пісню, яку назвав "Вірою. Правдою".
Колектив заспівав про мужність та подвиги захисників та розплату окупантів за вчинені ними звірства. У відео музиканти зібрали моторошні кадри обстрілів, промовисті картини, малюнки та українську символіку.
"Нехай додає наснаги, сил та віри у нашу перемогу! Все буде Україна", – прокоментували артисти.
У коментарях користувачі написали, що пісня розчулила їх до глибини душі:
- Неймовірно! Пронизує в самісіньке серце і доводить до сліз
- Дуже круто! І слова, і музика, і особливо ці чудові арти! Скільки любові до рідної землі у всьому, що роблять українці
- Просто мурахи, так глибоко! Хлопці, як завжди ви прекрасні і неймовірно талановиті
- Просто до глибини душі... Гіпнотична пісня і кліп
Нагадаємо, Kalush Orchestra їде у тур Північною Америкою. Гурт виступить у містах США та Канади.
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