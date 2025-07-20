Кадочникова після відмови говорити українською здивувала, яка зірка підтримала її з-за кордону

Лариса Кадочникова

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Зірка "Тіней забутих предків", акторка Лариса Кадочникова, яка нещодавно відмовилася говорити українською, розсекретила тих, хто її підтримав у скандалі.

Так, у січні 2025-го під час публічного виступу акторка публічно відмовилася говорити українською, що спричинило хвилю критики в Мережі та обурення серед частини громадськості.

Втім, як запевняє сама Кадочникова, вона щиро прагнула опанувати українську мову та вже давно грає вистави саме державною. За словами акторки, у театрі їй знадобилося лише два місяці, щоб перейти на українську у двох спектаклях. У цьому їй допомогла телеведуча Тетяна Цимбал.

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Лариса Кадочникова

"Ми працювали дуже скрупульозно, буквально над кожним словом. Тепер я вже навіть не згадаю, як звучали ці ролі російською. А того вечора... Я просто розгубилася, усе сталося спонтанно", – пояснила Лариса Валентинівна в інтерв’ю oboz.ua.

Акторка також поділилася, що попри хвилю хейту отримала багато слів підтримки від колег та друзів. Зокрема, її підтримав директор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, де вона працює. Але крім нього, була й Галина Логінова — мати голлівудської акторки Мілли Йовович: "Навіть Галя Логінова надіслала повідомлення. Свого часу гостювала в неї в Америці".

Нагадаємо, нещодавно 87-річна Лариса Кадочникова повідомила про новий роман з молодшим на 25 років адвокатом.