Kalush і Skofka втрапили в гучний скандал після спільної пісні "Батьківщина": "Такий зашквар!"

Виконавці Skofka та Kalush втрапили в гучний скандал після релізу нової пісні "Батьківщина".

У спільному треку артистів шанувальники обурилися рядками "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". В Мережі розгорілися справжні суперечки між користувачами, адже на думку багатьох, такі слова просто недоречні. Під відео дуету одразу з’явилися гнівні коментарі:

Дівчина-воля всім дає, а руським не дає, так? Йоперний театр, хлопці, ви за кого нас маєте?

Такий зашквар!

Як розуміти ці слова? Воля - це дівчина легкої поведінки, яка москалям не дає?

Сильно і водночас жах.

Звучить вульгарно. Початок речення прекрасний, а закінчення…

Відповісти на критику вирішив Skofka. На своїй сторінці в Instagram музикант додав частину кліпу та пояснив, що в цих рядках закладав інший сенс.

"Я чітко розумію, про що Ви саме кажете, читаючи цей рядок, і дійсно, з такого ракурсу погляду - це некоректне різке висловлювання і, звичайно, все візьметься до уваги. Звичайно, ми поважаємо жінок, і ні в якому разі ніяк не хотіли принизливо висловитися. Просто інший оригінальний ракурс погляду на суть цього рядочка затьмарив, мабуть, свідомість, тому і не звернулася увага, тому що і подумати погано не могли про наших дівчат, саме тому і не помітили різкість. Я маю дружину, поважаю та люблю її. Я маю Україну, болить за неї, люблю її і стараюсь для неї. Якщо в цьому хтось сумнівається, не вважаю за потрібне доводити, але прикро все ж, коли робиш добро, але дай маленький шанс послизнутися, тобі вказують на це зі зневагою. Я не маю зла на Вас чи негативу, дякую за те, що слухаєте нас, просто хотів висловити свою думку на рахунок цього", - написав виконавець у коментарях під дописом.

Фото: instagram.com/skofka.ua

Втім, у коментарях прихильники виконавців однаково поділилися на два табори – хтось погодився зі Skofka, а хтось продовжує наполягати на тому, що такі рядки в пісні - це ганебно.

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