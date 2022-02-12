Kalush Orchestra довів до сліз і "промушарив" фанів виступом у фіналі нацвідбору "Євробачення"

Виконавець заспівав пісню Stefania.

Щойно під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" на сцені конкурсу виступив Kalush Orchestra.

Колектив виконав конкурсну композицію Stefania. До слова, трек отримав таку назву на честь мами соліста гурту Олега Псюка. Артист зізнається, що бувало таке, що через нього рідна йому людина плакала. Юнацькі роки Олега були не надто зразковими.

"Мамині сльози чого вартують", - поділився емоціями артист.

Артисту дуже прикро через свої вчинки. Тому він вирішив віддячити мамі та присвятив їй пісню. А от мама Стефанія, своєю чергою, прийшла підтримати сина. Вона вперше прийшла на концерт Kalush Orchestra та розплакалася.

Мама Олега Псюка / скріншот з відео

Зазначимо, підтримати своїх улюбленців можна після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю. Якщо станеться таке, що декілька артистів наберуть однакову кількість балів, то переможе той, хто отримав більше балів від глядачів.

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