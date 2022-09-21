Kalush Orchestra отримав новий кубок переможця "Євробачення-2022": що цього разу з ним зроблять музиканти

Попередній кришталевий мікрофон за перемогу на "Євробаченні-2022" гурт Kalush Orchestra разом із Сергієм Притулою продав на благодійному аукціоні.

Український колектив Kalush Orchestra отримав новий кубок переможця "Євробачення-2022".

Попередній музиканти продали за космічну суму на благодійному аукціоні. Та й це кубок артисти не збираються просто покласти на полицю та милуватися ним.

Новий кубок Kalush Orchestra

Зокрема, учасник гурту КилимМен вже готується вирушити з ним містами України, щоб кожен охочий міг сфотографуватися з переможним трофеєм.

КилимМен / Фото: Federica Signorile

До переліку міст, куди вже зараз планує вирушити учасник Kalush Orchestra, потрапили Львів, Івано-Франківськ, Київ, Калуш, Чернівці та Вінниця.

Новий кубок Kalush Orchestra

"Після перемоги на "Євробаченні-2022" нам хотілося, щоб приз конкурсу також відіграв свою роль для пришвидшення перемоги України у війні. Саме тому, командою Kalush Orchestra було прийнято рішення виставити кришталевий мікрофон на аукціон. Те, що організатори конкурсу спеціально виготовлять для нас копію - стало приємним сюрпризом. Що ж, подумаємо тепер над тим, яку користь новий кубок зможе принести нашій країні, але спершу, хочемо, щоб кожен українець міг сфотографуватися з цим трофеєм. Адже перемога цьогорічна на Євробаченні - це не тільки перемога нашого гурту, а й усієї України", - зазначив лідер гурт Олег Псюк.

Kalush Orchestra

Зазначимо, 29 травня гурт разом із "Фондом Сергія Притули" продав нагороду на благодійному аукціоні. Мікрофон придбали за 900 тисяч доларів. Новим власником кубка пісенного конкурсу стала криптоспільнота. Отримані гроші пішли на комплекс безпілотників PD–2 для ЗСУ.

Організатори конкурсу, коли дізналися про намір музикантів продати кубок, вирішили виготовити копію трофею та надіслати його гурту. Що стало прецедентом в історії конкурсу.

Kalush Orchestra

Нагадаємо, 25 липня стало остаточно відомо, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України — таке рішення ухвалили Європейська мовна спілка, Суспільне та BBC. Україна, як країна-переможець "Євробачення-2022", автоматично потрапить до фіналу конкурсу.

Це рішення прокоментували і переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra. Лідер гурту Олег Псюк у коментарі зазначив, що команда сподівається, що "Євробачення-2023" матиме український колорит і прославлятиме українську культуру.

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