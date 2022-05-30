Kalush Orchestra отримає новий кришталевий кубок переможця "Євробачення-2022"

Український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем конкурсу "Євробачення-2022", отримає новий кубок конкурсу.

Так, 29 травня колектив продав свою нагороду на благодійному аукціоні.

Мікрофон придбали за 900 тисяч доларів. Новим власником кубку пісенного конкурсу стала крипто-спільнота WhiteBIT. Отримані гроші підуть на комплекс безпілотників PD–2 для ЗСУ.

Схоже, організатори конкурсу, коли дізналися про добрий намір музикантів вирішили потішити їх ще одним трофеєм.

Про йдеться на сторінці "Євробачення" в Україні в Instagram з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Нагадаємо, тим часом, КилимМен із Kalush Orchestra продає на аукціоні побачення із собою. Початкова ціна лота – 300 гривень. Кожен наступний крок – 100 грн.

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