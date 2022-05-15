Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні-2022": хто як голосував за Україну у фіналі

Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні-2022": хто як голосував за Україну у фіналі

Цьогоріч переможцем міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" став гурт Kalush Orchestra.

Кожен українець вболівав за музиканті та бажав колективу перемогу.

До слова, бали від глядачів та суддів для Kalush Orchestra значно розділилися. Журі ставили для українців середні бали. Лише від суддів Польщі, Молдови, Латвії, Румунії та Литви українці отримали 12 балів. Ісландія та Німеччина нагородили Україну 10. Деякі ж ставили нуль. У підсумку від журі ми отримали 192 бали.

Результати глядацького голосування

Проте глядачі конкурсу зовсім не погоджуються з думкою журі. Оскільки у підсумку Kalush Orchestra отримали найвищу кількість балів, а саме 439 балів. І за результатами оцінок глядачів та суддів українці вибороли перемогу.

Результати глядацького та суддівського голосувань

Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбувався у Турині, Італія. Конкурс тут минув завдяки перемозі рок-гурту Måneskin 2021 року.

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