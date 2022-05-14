Kalush Orchestra під номером 12: порядок виступів учасників "Євробачення-2022" у фіналі та їхні пісні

О 22:00 в італійському місті Турин розпочнеться грандфінал 66-го міжнародного конкурсу пісні "Євробачення-2022".
Цього вечора стане відомо ім'я переможця музичної першості. Свої номери покажуть 25 конкурсантів.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переслухати пісні країн-учасниць та підготувала порядок їхніх виступів.
1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
2. Румунія: WRS – Llámame
3. Португалія: MARO – Saudade Saudade
4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
8. Вірменія: Rosa Linn – Snap
9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
10. Іспанія: Chanel – SloMo
11. Нідерланди: S10 – De Diepte
12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
13. Німеччина: Malik Harris - Rockstars
14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
22. Велика Британія: Sam Ryder - SPACE MAN
23. Польща: Ochman – River
24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
25. Естонія: Stefan – Hope
Нагадаємо, Україну цьогоріч представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Після двох півфіналів букмекери пророкують Україні беззаперечну перемогу з чималим відривом від конкурентів.
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