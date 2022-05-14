Kalush Orchestra під номером 12: порядок виступів учасників "Євробачення-2022" у фіналі та їхні пісні

Kalush Orchestra під номером 12: порядок виступів учасників "Євробачення-2022" у фіналі та їхні пісні

О 22:00 в італійському місті Турин розпочнеться грандфінал 66-го міжнародного конкурсу пісні "Євробачення-2022".

Цього вечора стане відомо ім'я переможця музичної першості. Свої номери покажуть 25 конкурсантів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переслухати пісні країн-учасниць та підготувала порядок їхніх виступів.

1. Чехія: We Are Domi – Lights Off

2. Румунія: WRS – Llámame

3. Португалія: MARO – Saudade Saudade

4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry

6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn

7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Вірменія: Rosa Linn – Snap

9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Іспанія: Chanel – SloMo

11. Нідерланди: S10 – De Diepte

12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania

13. Німеччина: Malik Harris - Rockstars

14. Литва: Monika Liu – Sentimentai

15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You

17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same

22. Велика Британія: Sam Ryder - SPACE MAN

23. Польща: Ochman – River

24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Естонія: Stefan – Hope

Нагадаємо, Україну цьогоріч представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Після двох півфіналів букмекери пророкують Україні беззаперечну перемогу з чималим відривом від конкурентів.

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