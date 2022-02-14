Kalush Orchestra подав петицію до президента щодо фальсифікації голосів на користь Alina Pash

Також соліст гурту Олег Псюк розповів про розбіжності в діях та заяві Суспільного.

Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який звинуватив Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів на користь переможниці Alina Pash, не планує здаватися.

Так, фронтмен колективу подав петицію до президента. Про це він повідомив у своїх Instagram-stories.

"Виявляється, світ не без добрих людей. І зараз нам прилітає дуже-дуже багато інформації від різних джерел. Є прямо цікава інфа. Всю інформацію ми подаємо куди слід. І ми подаємо петицію до президента", - поділився він.

Kalush / instagram.com/kalush.official

Невдовзі Олег зазначив, що петицію вже подали на сайт президента і протягом двох робочих днів вона вже буде опублікована.

Kalush / instagram.com/kalush.official

Крім того, виконавець розповів про розбіжності в діях та заяві Суспільного. Зокрема, він зазначив, що спершу заявлялося, що результат голосування першим дізнається ведучий шоу. Але, у результаті, редактор диктував бали Тімуру Мірошниченку в навушник.

"Я ось щиро всією душею не розумію цей момент, коли ведучий читає з листка оцінки. То чому коментатор у навушник диктує йому інші оцінки? І звідки він їх знає, якщо всі оцінки на цьому листку у ведучого і заявляли, що їх більше ніхто не знає? Тобто щось не сходиться", – зазначив артист.

Kalush / instagram.com/kalush.official

Також Псюка дивує той момент, що виступ гурту менш ніж за добу до фіналу поміняли місцями з ROXOLANA.

"Ми мали бути спочатку шостими. І коли вже всі наші фанати ширили цифру 6, щоб за нас голосували, вони нас змінили на п’ятий номер. Коли ми підійшли розібратися, нам сказали: "Ми тут головні, ми начальство і як ми сказали, так і буде. Так що, або приймаєте правила, або просто не виступаєте. Все, вибору нема", – додав Псюк.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору Kalush Orchestra отримав 6 балів від журі та 8 балів від глядачів, а Alina Pash здобула 8 від журі та 7 від глядачів. Гурт спантеличила плутанина під час оголошення балів та відмова показати аркуш із підсумками голосування українців.

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