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Kalush Orchestra подякував Мінкульту та розсекретив, скільки грошей зібрав під час гастролей за кордоном

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Kalush Orchestra подякував Мінкульту та розсекретив, скільки грошей зібрав під час гастролей за кордоном

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Колектив також відреагував на скандал, який розгорівся після інтерв'ю Андрія Щегеля.

Переможець "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra відреагував на скандал, який розгорівся після втечі з України стендапера Андрія Щегеля, який отримав дозвіл від Мінкульту нібито на проведення благодійного виступу.

Так, у сторіз гурту в Instagram з'явилося звернення від лідера Kalush Orchestra Олега Псюка, який подякував Міністерству культури та інформаційної політики, які, за словами Псюка "дуже допомагали Україні":

"Всі чули історію, що якийсь там блогер виїхав з України і записав скандальне інтерв'ю, після чого полилась маса хейту на Міністерство культури. Хотілося б звернути увагу людей на те, що завдяки Мінкульту дуже багато людей допомагали Україні і збирали кошти. Навіть якщо говорити про нас, ми за минулий рік, лише крім виграшу "Євробачення" і відвідування дуже багатьох благодійних концертів, зібрали 60 мільйонів гривень для України. А таких артистів і різних культурних діячів дуже багато. Тому, хотів би звернути вашу увагу на те, що велика подяка Міністерству культури, бо вони зробили дуже багато для України", - сказав Псюк.

Олег Псюк / © instagram.com/kalush.official
Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

До речі, зараз колектив перебуває з благодійними концертами у США, де збирає гроші на допомогу українській армії.

Kalush Orchestra / ©
Kalush Orchestra

Тим часом представник України на "Євробаченні-2023", гурт TVORCHI висловив стурбованість тим, що через нові розпорядження Мінкульту щодо виїзду чоловіків призивного віку за кордон, вони не зможуть гідно представити Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі та взяти участь у важливих заходах на підтримку нашої держави.

Зазначимо, що нововведення Міністерства культури та інформаційної політики були внесені після того, як комік Андрій Щегель виїхав з України до Туреччини під час війни. І зробив він це, отримавши дозвіл від Мінкульту як артист.

Нагадаємо, що у виїзді за кордон на благодійні концерти вже отримали відмову учасники гурту KAZKA Дмитро Мазуряк та Микита Будаш. Окрім того, свій благодійний тур Європою були змушені скасувати музиканти з гурту The Hypnotunez, яких також не впустили за кордон.

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Дата публікації
Перегляди
220
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