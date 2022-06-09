Kalush Orchestra показав, хто придбав кубок "Євробачення" за 900 тисяч доларів

Kalush Orchestra показав, хто придбав кубок "Євробачення" за 900 тисяч доларів

Український гурт Kalush Orchestra, який продав кубок переможця конкурсу "Євробачення-2022" на благодійному аукціоні, розсекретив, хто придбав кришталеву статуетку.

Так, у Telegram-каналі колектив показав фото та назвав ім'я українця, який віддав за нагороду 900 тисяч доларів. Ці гроші підуть на допомогу ЗСУ.

Музиканти зазначили, що країна повинна знати героя в обличчя. Ним виявився Володимир Носов – гендиректор найбільшої в Європі криптовалютної біржової платформи. Також він засновник та ведучий шоу про крипту "Гагарін Шоу".

Сергій Притула, Олег Псюк та Володимир Носов / Фото: t.me/kalush_off

"Країна має знати його в обличчя! Респект", – прокоментував Kalush Orchestra.

Також зірки розповіли, що проведуть з володарем кубку та ведучим Сергієм Притулою прямий ефір, де розкажуть, яка доля чекає на цей трофей: "Спойлер - буде нова користь для держави!".

Нагадаємо, Kalush Orchestra отримає новий кубок "Євробачення-2022". Схоже, організатори конкурсу, коли дізналися про добрий намір музикантів, вирішили потішити їх ще одним трофеєм.

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