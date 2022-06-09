Kalush Orchestra показав, хто придбав кубок "Євробачення" за 900 тисяч доларів

Український гурт Kalush Orchestra, який продав кубок переможця конкурсу "Євробачення-2022" на благодійному аукціоні, розсекретив, хто придбав кришталеву статуетку.
Так, у Telegram-каналі колектив показав фото та назвав ім'я українця, який віддав за нагороду 900 тисяч доларів. Ці гроші підуть на допомогу ЗСУ.
Музиканти зазначили, що країна повинна знати героя в обличчя. Ним виявився Володимир Носов – гендиректор найбільшої в Європі криптовалютної біржової платформи. Також він засновник та ведучий шоу про крипту "Гагарін Шоу".
"Країна має знати його в обличчя! Респект", – прокоментував Kalush Orchestra.
Також зірки розповіли, що проведуть з володарем кубку та ведучим Сергієм Притулою прямий ефір, де розкажуть, яка доля чекає на цей трофей: "Спойлер - буде нова користь для держави!".
Нагадаємо, Kalush Orchestra отримає новий кубок "Євробачення-2022". Схоже, організатори конкурсу, коли дізналися про добрий намір музикантів, вирішили потішити їх ще одним трофеєм.
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