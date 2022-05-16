Kalush Orchestra повернувся до України: як зустріли переможців "Євробачення-2022" - відео

Гурт Kalush Orchestra та українська делегація, який цьогоріч переміг "Євробачення", повернувся до України.

Музиканти мали спеціальний дозвіл на виїзд з країни. Тож, коли конкурс закінчився, артисти, як і обіцяли, повернулися.

В Україні переможців "Євробачення-2022" радо зустріли. Спочатку Kalush Orchestra заспівали з прикордонниками пісню Stefania, а згодом з яворівською молоддю. Артистів вітали, дарували квіти та фотографувалися з ними.

Зазначимо, після конкурсу "Євробачення-2022" учасники після повернення до України планують й далі займатися волонтерством. А кубок переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra віддасть для продажу на благодійному аукціоні. Зібрані кошти музиканти відправлять на гуманітарні потреби в Україні та ЗСУ.

Окрім цього, музиканти планують і далі їздити країнами та розповідати про війну в Україні.

"Плани - розвиватися далі. Перш за все - це допомагати Україні збирати кошти, їздити по всьому світу і говорити про війну в Україні, адже, як на мене, культурний фронт не менш важливий, аніж військовий. І він повинен нагадувати всьому світу і об'єднувати весь світ", - розповів директор гурту.

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