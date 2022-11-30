Kalush Orchestra пояснив, як позбутися пісень російських артистів і чому це важливо зробити

Український гурт Kalush Orchestra запустив ініціативу "музична мобілізація України", що має на меті переконати українців не слухати пісні російських виконавців.

Від початку повномасштабної війни популярність російських артистів на території України не спадає. Вони продовжують займати топові позиції на стримінгових сервісах. Утім, російські артисти отримують від прослуховувань певний заробіток і, відповідно, сплачують податки Росії, яка, своєю чергою, спрямовує ці кошти й на зброю.

Kalush Orchestra / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra закликав українців відмовитись від російських артистів, а натомість віддавати перевагу українським трекам, аби не бути спонсорами країни-агресорки.

"Якщо в трендах YouTube, на стримінгових платформах домінує російське — значить просто зараз відбувається культурна окупація України. Музика — це також зброя. І тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяє окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому просто зараз, ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами - той пришвидшує завершення війни в Україні!" – зазначив Олег Псюк, лідер колективу.

Команда Kalush Orchestra підготувала спеціальну відео-інструкцію, в якій розповіла, як позбутися російської музики і чому важливо це зробити. Крім того, щоб оновити свій плейлист, музиканти пропонують добірки з популярними треками українських виконавців.

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