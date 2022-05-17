Kalush Orchestra поїдуть у світове турне: на що збиратимуть гроші переможці "Євробачення"

Після перемоги у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra стали світовими знаменитостями.

Музиканти збираються свою перемогу використати для допомоги Україні. Адже зараз у Kalush Orchestra з'явилося чимало шанувальників у всьому світі, які б не проти відвіти їхній концерт.

Як розповів лідер гурту Kalush Orchestra на пресконференції, вони планують поїхати у турне різними країни. Та не просто так, а задля того, аби зібрати кошти для ЗСУ та для допомоги людям, які постраждали від війни.

"Стосовно гастролювати Європою, щоб збирати кошти – так. Саме це ми й плануємо. Скоро оголосимо в нашому Instagram міста, де саме ми будемо виступати. На кожному заході ми будемо збирати кошти: і на потреби армії, і на офіційні фонди", - сказав Олег Псюк.

До слова, не лише концертами єдиними допомагатимуть Kalush Orchestra українцям у такі тяжкі часи. Музиканти вирішили продати свій кубок переможця "Євробачення-2022".

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

"Ми плануємо продати статуетку, так. Хочемо продати статуетку, щоб зібрати гроші для України. Дуже багато є людей, які можуть собі дозволити пожертвувати багато грошей на допомогу України. І ця статуетка буде додатковим призом", - додав Олег.

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