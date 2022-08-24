Kalush Orchestra приголомшив сумою, яку зібрав за пів дня для захисників Маріуполя

У День Незалежності український колектив, переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra оголосив благодійний збір коштів.

Музиканти збирають гроші на реабілітацію захисників Маріуполя, які протягом багатьох діб героїчно утримували оборону Азовсталі.

Та результати благодійного збору коштів за пів дня просто дивують. Kalush Orchestra вже переказали 2 мільйони гривень.

"Українці, ви неймовірні. За пів дня ми з вами зібрали 2 мільйони гривень! Давайте не зупинятись! Кожен ваш донат наближає нас до перемоги", - поділилися музиканти у своєму Telegram.

Загалом, благодійний збір триватиме лише одну добу – 24 серпня, а кожен охочий може переказати до благодійного фонду 24 гривні.

"Сьогодні ви можете стати героєм для тих, хто намагався захистити вас до останнього! 24 серпня. 24 години. 24 гривні. Слава Україні. Слава героям. Слава ЗСУ", - зазначили артисти.

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