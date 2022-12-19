Kalush Orchestra привітали дітей-переселенців з днем святого Миколая в українській школі в Австрії

Переможці "Євробачення - 2022" також взяли участь у різдвяному благодійному гала-концерті EU4UKRAINE у Відні.
Гурт Kalush Orchestra завітав до найбільшої української школи в Австрії, аби привітати вихованців із днем святого Миколая.
Колектив привітав дітей-переселенців, які зараз перебувають у Відні, зі святом, а в якості подарунку виконав акапельно пісню "Стефанія" і поспілкувалися із маленькими українцями.
"Нехай цьогорічний Миколай втілить мрії кожного з вас і нашу найбільшу спільну - перемогу України", - привітав українців зі святом лідер гурту Олег Псюк.
Також під час свого візиту до Австрії колектив взяв участь у різдвяному благодійному гала-концерті EU4UKRAINE. Українські музиканти заспівали на одній сцені разом з відомими європейськими артистами Janoska Ensemble, Chorus Juventus, Vienna Boys Choir та іншими.
Усі кошти від продажу квитків та всі отримані пожертви під час концертів будуть спрямовані на облаштування мультимедійних класів у школах міста Ірпінь, а також на закупівлю ноутбуків для тих дітей, чиї родини найбільше цього потребують.
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