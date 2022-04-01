Kalush Orchestra про підготовку до "Євробачення-2022": "Робота над концепцією номеру зараз триває"

Kalush Orchestra про підготовку до "Євробачення-2022": "Робота над концепцією номеру зараз триває"

Також учасники колективу поділилися, чи зазнає змін конкурсна пісня Stefania.

Гурт Kalush Orchestra, який має представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022", розповів про підготовку до музичної першості.

Наразі учасники гурту активно допомагають Україні протистояти російським окупантам. Так, МС КилимМен, один із членів команди гурту Kalush Orchestra, долучився до лав Територіальної оборони та захищає Київ.

Лідер гурту Олег Псюк заснував волонтерську організацію, щоб допомагати людям знайти собі прихисток, перебратися, знайти ліки – це дуже актуально зараз для тисяч наших громадян. Музикант Ігор Діденчук теж займається волонтерською діяльністю та плете маскувальні сітки, готує коктейлі Молотова.

Як ми писали раніше, вже відомо, що гурт виступатиме на пісенному конкурсі 10 травня у першому півфіналі під номером 6.

Як зізнався у інтерв'ю ТСН.ua лідер Kalush Orchestra Олег Псюк, колектив налаштований провести виступ особисто на сцені в Турині.

- Що змінили у номері, у порівнянні з тим, що було у фіналі?

- Робота над концепцією номеру зараз триває. Гурт Kalush Orchestra має свій стиль, який ми плануємо зберегти і показати світу. Деталі, сподіваємося, всі зможуть побачити на "Євробаченні" у травні.

- Чи будуть внесені зміни у пісню Stefania?

- Ми не плануємо вносити зміни в пісню. Вона вже передає дух часу і надихає українців у складні для країни часи. Зараз Stefania звучить для всіх мам, що переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни. Крім того, наша ціль полягає в тому, щоб на "Євробаченні" пролунала пісня українською мовою. Для нас це важлива позиція.

- Розкажіть про резервний запис відео для "Євробачення"

- Підготовка резервного відео припала на час, коли Росія вже почала широкомасштабне вторгнення. В умовах війни можливості проводити знімання дуже обмежені, а тим паче такого рівня, який би ми хотіли показати європейській аудиторії. Та ми налаштовані приїхати в Турин з новою постановкою та гідно представити нашу країну. Основне наше бажання зараз, щоб війна закінчилася і всі наші знайомі та рідні були живими.

- Що для вас означає брати участь в "Євробаченні"?

Зараз кожен із нас допомагає Україні вистояти, як може. Ми з командою радилися, що можемо зробити для країни, і зрозуміли, що найкраще ми зможемо привернути увагу світу до подій в Україні саме своєї творчістю: показати українську музику, наш дух, що нас не зламати.

Представляти свою країну – це дуже відповідально. Адже по тому, як ми себе покажемо – оцінюють всю країну. Ми йдемо на конкурс, щоб показати, що українці не тільки сильна духом нація, а ще й талановита. У такий складний час нам дуже потрібна підтримка. Участь у "Євробаченні 2022" – це можливість ще раз наголосити на подіях в Україні, а також подякувати всій Європі за неймовірну підтримку нашого народу.

Ми плануємо використати можливість участі у "Євробаченні 2022" і всі активності, пов'язані з ним, для більшої залученості світової спільноти у підтримці та допомозі України.

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