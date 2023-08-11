Kalush Orchestra розкачали фанів прем'єрою нового треку з фольклорними мотивами

Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra захопили шанувальників прем'єрою нової пісні "Ти мене".

Колектив представив зроблений live-кавер пісні KALUSH і зняв атмосферний кліп до нього. У треку слухачі можуть почути фірмовий реп від соліста гурту Олега Псюка, а також традиційні фольклорні мотиви.

"Йо! Колись зробили класний live-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слухати. Трек так же качає, тільки ще крутіше, вмикайте на повну й кайфоніть від звучання і бітів. Чекніть, який маємо лайв, ми його зняли ще давніше, і ось його час настав. Слідкуйте уважно за кожним учасником лайву. Нагадую, Kalush Orchestra – це бенд, який може робити музику навіть тоді, коли у світі не буде електроенергіі", – розповів про прем'єру Псюк.

Фани колективу були приємно здивовані новим звучанням композиції та похвалили Kalush Orchestra в коментарях: "Просто супер", "Класне виконання", "Ви неймовірні молодці", "Супер", "Трек крутий".

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