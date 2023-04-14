Kalush Orchestra розкачали фанів запальною колаборацією з відомим канадським репером

Український гурт Kalush Orchestra продовжує плідно працювати над новими треками.

Цього разу переможці "Євробачення-2022" записали запальну пісню у колаборації з відомим канадським реп-виконавцем bbno$ та українскьим саундпродюсером DITVAK. Незвична композиція отримала загадкову назву Ushme Uturbe.

Разом з піснею виконавці запрем'єрили яскравий танцювальний кліп. Відеоробота знімалася у США, тож у кадрі з'явилися український та американський прапори.

"Йоу! Ви знаєте, що може статися, коли об'єднаються артисти таких хітів, як "Lalala" та "Стефанія", і талановитий український саундпродюсер DITVAK? Трек Ushme Uturbe - це незвичайне поєднання американського репу та українських мотивів, яке точно застрягне у вашій голові. Відео на трек ми знімали в Остіні, США. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці", - представили пісню Kalush Orchestra.

У кліпі артисти приміряли стильні яскраві образи, а також чорні спортивні костюми з неоновим рожевим гербом України, а bbno$ з'явився в кадрі у синьому класичному костюмі та жовтій штучній шубі. Та й взагалі, багато уваги в своїй роботі музиканти присвятили український символіці.

Читайте також: