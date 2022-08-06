Kalush Orchestra розкритикували за виступ на одній сцені з російськими діджейками

Український гурт Kalush Orchestra нарвався на критику фанів через запланований виступ на одній сцені з російськими діджеями.

Так, переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" візьмуть участь у фестивалі Sea Dance Festival. Він відбудеться у Чорногорії 26, 27 та 28 серпня.

Разом з українськими музикантами виступатимуть діджейки з РФ – Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Уважні користувачі помітили їхні імена в афіші та написали гнівні коментарі.

Зокрема, юзери зазначили, що Кравіц підтримує війну в Україні. Тому вони зацькували Kalush Orchestra за те, що музиканти збираються виступати з росіянками на одній сцені.

Розчаровуєте

Kalush можуть скасувати виступ. Дивно, що вони досі цього не зробили. Гроші не пахнуть?

Йо пацани? Толеруєм рашку?

Бойкотуєм русню! Краще заробити грошей десь інакше!

Також користувачі звернулися до організаторів із проханням скасувати виступ Кравіц.

Скасуйте Ніну Кравець. Вона підтримує війну в Україні

Шановні організатори, як саме ви бачите виступ пропутінської Кравіц, яка так і не висловила свою думку проти військової агресії та всіх звірств, які її країна зробила Україні, на одній сцені з українським гуртом? Ви намагаєтеся посадити свою дупу на два стільці одночасно? Не думаю, що у вас це добре вийде. Ви повинні викинути когось. Вибір за вами.

Жоден росіянин не заслуговує на те, щоб його приймали в цьому світі, поки всі росіяни не знайдуть десь у собі мізки і не змусять свій кривавий режим зупинити російську війну в Україні!!! Натомість усі росіяни грають у дурня і, як Ніна Кравіц, у музику! Вигнати її з концерту!

Нагадаємо, Анна Трінчер показала, який оригінальний сюрприз їй влаштував коханий на 21-річчя. Наречений співачки влаштував їм фотосесію під водою.

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