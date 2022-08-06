Kalush Orchestra розкритикували за виступ на одній сцені з російськими діджейками

Український гурт Kalush Orchestra нарвався на критику фанів через запланований виступ на одній сцені з російськими діджеями.
Так, переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" візьмуть участь у фестивалі Sea Dance Festival. Він відбудеться у Чорногорії 26, 27 та 28 серпня.
Разом з українськими музикантами виступатимуть діджейки з РФ – Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Уважні користувачі помітили їхні імена в афіші та написали гнівні коментарі.
Зокрема, юзери зазначили, що Кравіц підтримує війну в Україні. Тому вони зацькували Kalush Orchestra за те, що музиканти збираються виступати з росіянками на одній сцені.
- Розчаровуєте
- Kalush можуть скасувати виступ. Дивно, що вони досі цього не зробили. Гроші не пахнуть?
- Йо пацани? Толеруєм рашку?
- Бойкотуєм русню! Краще заробити грошей десь інакше!
Також користувачі звернулися до організаторів із проханням скасувати виступ Кравіц.
- Скасуйте Ніну Кравець. Вона підтримує війну в Україні
- Шановні організатори, як саме ви бачите виступ пропутінської Кравіц, яка так і не висловила свою думку проти військової агресії та всіх звірств, які її країна зробила Україні, на одній сцені з українським гуртом? Ви намагаєтеся посадити свою дупу на два стільці одночасно? Не думаю, що у вас це добре вийде. Ви повинні викинути когось. Вибір за вами.
- Жоден росіянин не заслуговує на те, щоб його приймали в цьому світі, поки всі росіяни не знайдуть десь у собі мізки і не змусять свій кривавий режим зупинити російську війну в Україні!!! Натомість усі росіяни грають у дурня і, як Ніна Кравіц, у музику! Вигнати її з концерту!
Нагадаємо, Анна Трінчер показала, який оригінальний сюрприз їй влаштував коханий на 21-річчя. Наречений співачки влаштував їм фотосесію під водою.
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