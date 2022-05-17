Kalush Orchestra розповів, з ким би хотів разом заспівати: "Буде час, і у нас вийде спільна пісня"

Kalush Orchestra розповів, з ким би хотів разом заспівати: "Буде час, і у нас вийде спільна пісня"

Учасники гурту Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022" стали світовими знаменитостями.

Чимало артистів хотіли б випустити з колективом спільну пісню.

Як розповів лідер колективу Kalush Orchestra Олег Псюк на пресконференції, вони хочуть просувати українську музику в маси. Тож спільні хіти планують випускати із зарубіжними виконавцями.

"Наша ціль зробити так, що українська музика була популярна не лише в Україні, але й у всьому світі. "Євробачення" - це була хороша платформа для того, щоб заявити про нашу українську культуру. І надалі у нас є ціль робити колаборації зі світовими зірками. І саме українську мову й українські пісні виводити далі за кордон, на Захід, можливо навіть до Америки. У нас доволі таки амбіційні цілі, тому слідкуйте, далі буде", - зазначив Олег.

Kalush Orchestra / Фото: eurovision.tv

Утім, музиканти ж мріють випустити спільний трек з американським репвиконавцем Емінемом. Артисти вірять, що рано чи пізно це таки станеться.

"Взагалі багато людей, але мій фаворит Емінем, маю надію, що буде час, і вийде у нас спільна пісня", - додав Олег.

До речі, на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra познайомилися з легендарним рокгуртом The Rasmus. Рокерам аж настільки сподобалася музика українців, що вони б також хотіли записати з ними спільний трек.

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