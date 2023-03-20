Kalush Orchestra станцювали брейк з американським репером Armani White під його хіт Billie Eilish

Український гурт Kalush Orchestra продовжує знайомитися зі світовими зірками під час своєї подорожі до США.

У Остіні українські музиканти зустрілися з відомим американським репером Armani White, автором нашумілого у Мережі хіта Billie Eilish.

"Дивіться з ким зустрілись в Остіні. Дякуємо, Армані Вайт, за зустріч та слова підтримки України!", - зазначили Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra та Armani White / Фото: пресслужба Kalush Orchestra

Ба більше, Kalush Orchestra та Armani White змогли не тільки поспілкуватися та поговорити про музику, а й разом станцювати запальник брейк-данс під хіт американського виконавця. КилимМен з українського гурту похизувався своїми танцювальними навичками перед колегою.

Додамо, що під час своєї другої поїздки до США, Kalush Orchestra виступили на престижному музичному фестивалі South by Southwest (SXSW) в Остіні, штат Техас. Там гурт виступив тричі – 16, 17 та 18-го березня. Напередодні своїх виступів на SXSW, українські переможці Євробачення -2022 завітали з концертами до Клівленду, Орландо, Детройту та Атланти.

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