Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022: "Готуємо особливий номер"

Український гурт Kalush Orchestra стане спеціальним гостем щорічної престижної премії "MTV Europe Music Awards 2022", яка відбудеться вже 13 листопада у німецькому Дюссельдорфі.

Наразі музиканти перебувають у великому турі містами США та Канади. Утім, останній концерт Kalush Orchestra відіграє 10 листопада та вирушить до Дюсельдорфа.

Kalush Orchestra

Музиканти обіцяють, що їхній виступ буде особливим та присвяченим Україні. На "MTV Europe Music Awards 2022" музиканти готують окремий номер, режисурою та постановкою якого займається популярний український хореограф Костянтин Томільченко.

"Ми раді взяти участь у "MTV Europe Music Awards 2022". Це дійсно круто бути частиною такої важливої музичної премії і виступати на одній сцені зі світовими зірками. Віримо, що це чудовий знак, і Kalush Orchestra здивує своїм виступом багатомільйонну аудиторію телеглядачів у прямому ефірі. Готуємо дуже особливий номер, який присвячуємо Україні", – зазначив лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Нагадаємо, MTV Europe Music Awards — щорічна церемонія вручення музичних нагород, започаткована телеканалом MTV Європа 1994 року. Щороку премія відбувається в одному з великих європейських міст. Цьогоріч її проведуть у Дюсельдорфі, Німеччина.

Раніше вже було оголошено усіх номінантів музичної премії. Лідерами за кількістю номінацій 2022 року стали Тейлор Свіфт (6 номінацій), Гаррі Стайлс (7 номінацій), Нікі Мінаж (5 номінацій) та BLACKPINK (4 номінації).

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